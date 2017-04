ABB Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Franken belassen. Das erste Quartal des Schweizer Industriekonzerns sei recht ereignislos verlaufen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Donnerstag. Der Auftragseingang habe leicht unter den Schätzungen gelegen, Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) seien dennoch zugleich etwas besser als erwartet ausgefallen. An den Konsensschätzungen dürfte sich daher wohl nichts ändern./ck/la



