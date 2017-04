AIXTRON SE kaufen (DZ BANK)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aixtron nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 3,30 auf 5,00 Euro angehoben. Der Spezialmaschinenbauer habe positiv überrascht, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom Dienstag. Wegen der eingeleiteten Kostenreduzierung in der Forschung und Entwicklung sowie der Absicht, das Technologieportfolio mit Partnern zu entwickeln, erscheine ein positives operatives Ergebnis (Ebit) im Jahr 2018 und in den Folgejahren möglich./la/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.