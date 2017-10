NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ASML von "Buy" auf "Conviction Buy List" hochgestuft und das Kursziel von 144 auf 180 Euro angehoben. Der Chipausrüster sei in der Lage, seinen Marktanteil weiter auszubauen und nehme eine führende Rolle im Forschungs- und Entwicklungsbereich ein, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Montag. Wachstumstreiber seien demnach die Investitionen in die Ausstattung der Halbleitertechnik, die Fokussierung auf China sowie die hohen Gewinnspannen beim Softwareverkauf./kro/zb



Datum der Analyse: 23.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.