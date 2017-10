NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aena nach Zahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 149 Euro belassen. Die Resultate des spanischen Flughafenbetreibers hätten ihre Schätzungen im Großen und Ganzen erfüllt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Mittwoch. Sie nahm daher nur kleinere Anpassungen an ihrem Modell vor./tih/stk



Datum der Analyse: 25.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.