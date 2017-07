Airbus SE (ex EADS) overweight (JP Morgan Chase & Co.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns dürfte um 29 Prozent gesunken sein, schrieb Analyst David Perry in einer Branchenstudie vom Montag. Die in der Sparte zivile Luftfahrt erfolgte Produktionsumstellung auf den A320neo dürfte bis ins dritte Quartal belasten. Anschließend sollte dies dem operativen Ergebnis dann jedoch Rückenwind liefern./ck/edh



Datum der Analyse: 24.07.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.