Allianz Sell (Société Générale Group S.A. (SG))

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Der Versicherer habe zwar solide abgeschnitten, schrieb Analyst Nick Holmes in einer Studie vom Freitag. Dies liege aber vor allem an einem positiven Einmaleffekt im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in den USA./la/zb



