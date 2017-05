Allianz accumulate (equinet AG)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Aktie der Allianz nach Zahlen von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 175 auf 185 Euro angehoben. Der Versicherer habe ein gutes erstes Quartal hinter sich und beim operativen Gewinn deutlich besser abgeschnitten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Mittwoch. Das höhere Kursziel resultiere in erster Linie aus einer gestiegenen Bewertung der Vergleichsgruppe. Das aktuelle Kurspotenzial reiche derzeit aber nicht mehr für eine "Buy"-Empfehlung, so Häßler./ajx/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.