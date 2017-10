NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 29,50 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Eugene King überarbeitete in einer Branchenstudie vom Mittwoch seine Annahmen zur Preisentwicklung bei Stahl und anderen Rohstoffen. Seine Gewinn - und Umsatzprognosen für den Stahlkonzern hob er an. Zudem verschob er seine Bewertungsbasis auf das Jahr 2018.Dies schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Mittwoch./tav/zb



Datum der Analyse: 25.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.