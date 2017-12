NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Aktien von ArcelorMittal nach einer Fachkonferenz der US-Investmentbank auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 29,50 Euro. Ein Fazit sei, dass der brasilianische Markt derzeit aus einer langen Rezession erwache, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem sei verdeutlicht worden, warum Anleger zuversichtlich auf die Dividende blicken sollten./tih/ajx



Datum der Analyse: 29.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.