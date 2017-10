LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 16,50 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Ein Preissprung bei Stahl in China habe die europäischen Stahlaktien in den vergangenen vier Wochen kräftig angetrieben, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer Branchenstudie vom Freitag. Er sei aber skeptisch, ob sich Nachfrage und Preise mittelfristig gut entwickelten. Zudem sei er nicht überzeugt, was die Konsolidierung der europäischen Stahlbranche angehe./das/tih



