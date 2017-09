LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 12,80 auf 12,90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die europäischen Versicherer hätten im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer Branchenstudie vom Freitag. An den Konsensschätzungen habe sich aber nur wenig geändert, was bedeuten könnte, dass die Ergebnisqualität wohl nicht sonderlich gut gewesen sei. Gaspari blieb für den Sektor bei ihrer vorsichtigen Einschätzung. Spielräume für Gewinn- und Dividendenwachstum seien begrenzt./ajx/ag



Datum der Analyse: 08.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.