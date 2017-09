NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca vor dem Kongress der europäischen Krebsforscher auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen. Die Briten stünden am 9. September mit der Präsentation der Daten zweier wichtiger Lungenkrebsstudien auf der Agenda, schrieb Analyst James Gordon in einer Studie vom Freitag. Sie dürften zwar sehr positiv ausfallen. Aber die Erwartungen seien am Markt auch schon entsprechend hoch./ag/gl



Datum der Analyse: 01.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.