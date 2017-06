Axel Springer SE Hold (Commerzbank AG)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Axel Springer nach dem ersten Kapitalmarkttag zum Bereich Rubrikenangebote auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Medienkonzern sei der beste seiner Art im europäischen Geschäft für Rubrikenangebote, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer Studie vom Mittwoch. Insgesamt sei sie nach wie vor zuversichtlich, dass der Konzern in diesem Geschäft sein Ziel eines prozentual zweistelligen Wachstums mit stabilen Ebitda-Margen von 40 Prozent und mehr bis 2020 werde erreichen können. In der aktuellen Bewertung sei dies allerdings bereits eingepreist./ck/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.