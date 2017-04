BBVA Hold (S&P Capital IQ)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen für das erste Quartal von 6,60 auf 8,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die spanische Bank habe überraschend gute Resultate erzielt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Sie wachse in allen Bereichen. Er passte seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2018 nach oben an. Die positiven Nachrichten seien im Kurs aber schon eingepreist./tih/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.