BMW Hold (S&P Capital IQ)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 90 auf 95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Autobauers sei vom Umsatzwachstum und einer Margenausweitung geprägt gewesen, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Donnerstag. Wegen des besser als erwarteten Ergebnisses passte die Expertin ihre Gewinnschätzung je Aktie für 2017 nach oben an. Investitionen in neue Technologien und ein harter Wettbewerb begrenzten aber vorerst das Aufwärtspotenzial bei den Aktien./tih/he



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.