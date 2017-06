BMW Neutral (JP Morgan Chase & Co.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach Analystenveranstaltungen der US-Bank in Asien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Branchendaten seien insgesamt eher positiv als negativ, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Montag. Dies schmälere seine Sorgen mit Blick auf die hohen Vergleichswerte für den Umsatz im zweiten Halbjahr./la/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.