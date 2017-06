BMW Outperform (Macquarie Research)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Sollte die derzeitige Stärke im westeuropäischen Automarkt in der zweiten Jahreshälfte fortbestehen, könnten die aktuellen Gewinnschätzungen steigen, schrieb Analyst Christian Breitsprecher in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Mittelfristig dürften aber die starken Wachstumsraten nicht aufrechtzuerhalten sein. BMW und Renault sind seine "Top Picks" in Europa. Der Münchener Dax-Konzern profitiere von einer starken Produktdynamik./ajx/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.