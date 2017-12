FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BMW von 80 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Das neue Kursziel reflektiere sinkende Erwartungen, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Produktlebenszyklus dürfte anfangs von steigenden Fixkosten für Zukunftstechnologien und Anlaufkosten für das neue Werk in Mexiko überschattet werden./edh/tih



Datum der Analyse: 07.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.