BMW kaufen (Norddeutsche Landesbank (Nord/LB))

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für BMW anlässlich der möglichen Opel-Übernahme durch Peugeot auf "Kaufen" belassen. Auch in den kommenden Jahren werde es keine Konzentration auf wenige große Autohersteller geben, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Wie bisher dürften Kooperationen, Allianzen und Fusionen auch künftig kommen und gehen. Am erfolgversprechendsten seien Beteiligungen an Wettbewerbern aus dem gleichen Land./edh/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.