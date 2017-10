NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW angesichts Kooperationsgesprächen mit dem chinesischen Autobauer Great Wall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Er sei erstaunt über die Entscheidung, in China einen zweiten Partner zu suchen, schrieb Analyst Robin Zhu in einer Studie vom Montag. Diversifizierung reduziere zwar das Risiko, aus seiner Sicht ist Great Wall aber ein komplizierterer und weniger gut passender Partner als Brilliance./tih/ajx



Datum der Analyse: 16.10.2017



