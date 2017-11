NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 69,50 auf 69,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal der französischen Großbanken seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Einem weiterhin schwachen Privatkundengeschäft im Inland stehe eine ordentliche Entwicklung im Ausland entgegen. Der BNP mangele es jedoch an Wachstumsgelegenheiten./edh/stb



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.