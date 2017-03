BP overweight (Morgan Stanley)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BP nach der Aktualisierung der Strategie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 515 Pence belassen. Der Ölkonzern habe das Zeug, seinen Free Cashflow in den kommenden Jahren deutlich zu steigern und die Dividendenzahlungen auf ein breiteres Fundament zu stellen, schrieb Analyst Martijn Rats in einer Studie vom Mittwoch. Seine positive Einschätzung der Aktie sei intakt./edh/tav



