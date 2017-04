BT Group Outperform (Robert W. Baird & Co. Incorporated)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für BT Group von 465 auf 425 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz der geplanten Investitionssteigerungen in den kommenden Jahren, sollte der britische Telekomkonzern seine Dividende nachhaltig um 5 Prozent steigern können, schrieb Analyst Wilton Fry in einer Studie vom Mittwoch./gl/ck



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.