Bayer buy (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Bayer nach einer Gewinn- und Umsatzwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die neue Prognose für das operative Jahresergebnis (Ebitda) dürfte rund 500 Millionen Euro und damit rund 4 bis 5 Prozent unter der aktuellen Konsenserwartung liegen, schätzte Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Freitag. Er erinnerte daran, dass der Pharma- und Chemiekonzern bereits früher auf übermäßige Lageraufstockungen im brasilianischen Pflanzenschutzgeschäft hingewiesen hatte. Allerdings lege das Ausmaß der Belastung nahe, dass der Lageraufbau deutlich höher als bislang angenommen gewesen sei./ck/ag



