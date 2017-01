Beiersdorf Sell (UBS AG)

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Beiersdorf nach einem Analystenwechsel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 87 auf 75 Euro gesenkt. Der Konsumgüterproduzent müsse seine Investitionen erhöhen, schrieb die nun zuständige Analystin Pinar Ergun in einer Studie vom Dienstag. Zudem dürften die Hamburger die Anleger in den nächsten 12 Monaten in puncto Umsatzwachstum aus eigener Kraft und Barmittelverwendung enttäuschen./la/he



