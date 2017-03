Biotest vz buy (equinet AG)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Biotest auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Dass sich der US-Kooperationspartner ImmunoGen nicht an der Entwicklung und Vermarktung eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats von Biotest in den USA beteiligen will, sei leicht negativ für die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Freitag. Damit bleibe Biotest aber flexibel, einen globalen Partner zu finden, der den Großteil der Kosten tragen würde, was den ursprünglichen Plänen entspreche./gl/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.