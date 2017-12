NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag nach Zukäufen des Chemikalienhändlers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das Unternehmen nutze die üppigen Barmittel, um mit Akquisitionen bislang fragmentierte Märkte aufzurollen, schrieb Analystin Milou Beunk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zukäufe passten zudem zur Strategie, in den rasch wachsenden Schwellenländern zu expandieren./bek/tih



Datum der Analyse: 19.12.2017



