Brenntag buy (HSBC)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Brenntag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 58,50 Euro angehoben. Analyst Rajesh Kumar hob seine Umsatzerwartungen für den Chemikalienhändler für 2018 an. Er begründete dies in einer Studie vom Montag mit einer besseren Preis- und Volumenentwicklung. Der Pessimismus am Markt sei eine Chance, so der Experte./ag/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.