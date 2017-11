Der Analyst B. Riley FBR, Inc. hat das Kursziel für CSW Industrials Inc When Issued von 48 auf 60 USD angehoben, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

Zusammenfassung: CSW Industrials Buy Unternehmen:

CSW Industrials Inc When Issued Analyst:

B. Riley FBR, Inc. Kursziel:

60,00 USD Rating jetzt:

Buy Kurs*:

47,00 USD Abst. Kursziel*:

- Rating vorher:

- Kurs aktuell:

- Abst. Kursziel aktuell:

- Analyst Name:

- KGV*:

- Ø Kursziel:

- *zum Zeitpunkt der Analyse