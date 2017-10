FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy nach Vorlage der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,75 Euro belassen. Vor allem im deutschsprachigen Raum habe der Elektronikhändler dank neuer Produkte und einer hohen Nachfrage ein exzellentes Wachstum vorweisen können, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer Studie vom Mittwoch. Das war so am Markt nicht erwartet worden. Mit einem sehr viel besseren operativen Ergebnis brauche man aber trotz der bestätigten Jahresprognose nicht zu rechnen. Dafür habe Ceconomy zu viel Geld für die Expansion in der Schweiz und in Italien ausgegeben./kro/stb



Datum der Analyse: 25.10.2017



