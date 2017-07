Coca-Cola Hold (Jefferies & Company Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Coca-Cola nach der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Analyst Kevin Grundy schrieb in einer Branchenstudie vom Donnerstag von einem schwachen Absatz des Getränkekonzerns auf dem Heimatmarkt USA. Auch in den Schwellenländern sei die Nachfrage schwach, in Brasilien auch wegen der schwierigen politischen Lage. Beides dürfte sich seiner Ansicht nach weiter auf die Geschäfte von Coca-Cola auswirken. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte daher unter dem langfristigen Durchschnitt bleiben./bek/tih



