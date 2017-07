Coca-Cola Outperform (Bernstein Research)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Outperform" und einem Kursziel von 49 US-Dollar belassen. Er habe sich eingehend mit den neuen Läden des deutschen Discounters Lidl in den USA befasst, schrieb Analyst Ali Dibadj in einer Branchenstudie zu US-Konsumwerten am Montag. Im schwierigen Lebensmittel-Umfeld bevorzuge er allgemein Unternehmen, die unter anderem eine vergleichsweise größere Chance haben, ihre Preise und ihren Absatz aufrecht zu erhalten und Kosten einzusparen. In diesem Zusammenhang verwies er auf sein positives Urteil über den Getränkehersteller Coca-Cola./ck/tih



