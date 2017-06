Commerzbank Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Commerzbank nach einer Branchenkonferenz der US-Investmentbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,65 Euro belassen. Die Deutschen strebten 2020 eine harte Kernkapitalquote (CET 1) von mehr als 13 Prozent an, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Freitag. Zudem sehe die Commerzbank die reduzierte Zahl der Wettbewerber-Filialen im Heimatmarkt als Chance, ihren Marktanteil zu erhöhen./la/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.