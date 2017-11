NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Kennziffern seien glanzlos ausgefallen, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Donnerstag. Der Reifenhersteller und Autozulieferer sei aber in einer grundsätzlich guten Form./edh/ck



Datum der Analyse: 09.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.