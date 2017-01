Continental buy (Société Générale Group S.A. (SG))

PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 225 Euro angehoben. Nachdem die Aktien des Automobilzulieferers 2016 innerhalb der europäischen Branche am schwächsten abgeschnitten hätten, ergebe sich nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer Studie vom Freitag. Der Konzern habe beträchtliche Fortschritte unternommen, um in den am schnellsten wachsenden Geschäftsfeldern des Sektors wieder Spitzenwerte in puncto Profitabilität zu erwirtschaften./la/mis



