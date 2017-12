HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Covestro auf "Halten" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die chemische Industrie in Deutschland habe 2017 selbst ihre im Jahresverlauf schrittweise angehobenen Zielmarken übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem das dritte Quartal sei unerwartet stark gelaufen. Die jüngste Korrektur des von ihm weiterhin mit "Neutral" eingestuften Sektors reflektiere allerdings auch die inzwischen erreichten hohen Bewertungen einiger Chemietitel./edh/kro



Datum der Analyse: 08.12.2017



