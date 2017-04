Credit Suisse Sell (S&P Capital IQ)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen zum ersten Quartal von 13,50 auf 14,00 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Großbank habe gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal deutlich zugelegt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe die Markterwartung klar übertroffen. Gleichwohl dürfte es den Schweizern schwer fallen, den Schwung nachhaltig beizubehalten, so dass er an seinen Gewinnschätzungen (EPS) festhielt./la/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.