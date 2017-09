Die Türkei hat am Wochenende einen Hinweis veröffentlicht, in dem Türken vor "rassistischen und ausländerfeindlichen Aggressionen" in Deutschland gewarnt werden. Wie sollte Berlin darauf reagieren?

Die EU-Beitrittsverhandlungen sollten abgebrochen werden.

Nun wäre eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Türkei-Reisen angebracht.

Provokationen von Präsident Erdogan sollte man am besten ignorieren.