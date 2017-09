LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Daimler nach dem Kapitalmarkttag von Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach der Veranstaltung könnten die Anleger entweder enttäuscht sein, dass das alte Margenziel von 10 Prozent nun in eine Spanne von 8 bis 10 Prozent geändert worden sei, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer Studie vom Dienstag. Oder aber sie könnten sich durch massive Investitionen in die Zukunft der Elektromobilität ermutigen lassen. Er tendiere zu Letzterem, erklärte Tyndall./ck/ag



Datum der Analyse: 12.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.