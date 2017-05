Daimler Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler im Rahmen einer Mobilitätsstudie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Stuttgarter Autobauer habe weitaus umfassender in die Mobilitätswertschöpfungskette investiert als andere Hersteller, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in der Branchenstudie vom Mittwoch./ajx/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.