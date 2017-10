HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Aktie der Deutschen Bank nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, aber das Kursziel auf 14,50 Euro belassen. Die Ergebnisverbesserung im dritten Quartal sei geringer als erwarteten Kosten zu verdanken gewesen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Donnerstag. Die Erträge hätten sich ebenfalls auf ein schwächeres Niveau eingependelt, was sich in einer weiterhin unbefriedigenden Eigenkapitalrendite von unter 4 Prozent widerspiegele. Sein Anlageurteil hob er vor allem wegen des Kursrückgangs in den vergangenen Monaten an./ck/tih



/ck



Datum der Analyse: 26.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.