Deutsche Beteiligungs Kaufen (SRC Research GmbH)

Die Deutsche Beteiligungs AG hat laut SRC Research 2016 ein Rekordjahr verbucht. Sowohl der Nettogewinn als auch die Eigenkapitalrendite seien auf Rekordniveau gestiegen und durch eine höhere Schwungmasse könne die Gesellschaft nach Darstellung der Analysten in Zukunft am Erfolg des deutschen Mittelstandes partizipieren.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat sich nach Meinung der Analysten mit der Erfahrung aus über 30 Jahren einen großen Erfahrungsschatz sowie eine außerordentlich hohe Reputation aufgebaut. Der Aktionär profitiere von den Wertsteigerungen der Mittelständler und darüber hinaus von stabilen und künftig noch steigenden Erträgen aus einem Asset Managementgeschäft. Das letzte Geschäftsjahr 2015/16 sei ein Rekordjahr mit einem Nettogewinn von 50 Mio. Euro und einer üppigen Eigenkapitalrendite von 16 Prozent (Vorjahr 10 Prozent) gewesen. Noch wichtiger seien aber die gelungenen Weichenstellungen, durch die es möglich sei in Zukunft mehr und bei Bedarf auch größere Beteiligungstickets zu schreiben. Der neue DBAG Siebener-Fonds (mit dem dazugehörigen Top-Up Fonds komme man auf ein Rekordvolumen von etwas mehr als 1 Mrd. Euro) habe seine Investitionsphase Ende Dezember 2016 begonnen und habe nach nur 3 Monaten seine ersten zwei Beteiligungen vermeldet.

Insgesamt sei es nach Einschätzung der Analysten durch den neuen Siebener-Fonds und den Top-Up-Fonds möglich enorme Einzelinvestitionen von jeweils bis zu 200 Mio. Euro zu realisieren. Zudem sichere der Siebener Fonds über Jahre weitaus höhere Erträge in der Fondsberatung und eine hohe Profitabilität des Geschäftsfelds.

Auch seien für Wachstumsfinanzierungen die Möglichkeiten des DBAG ECF Fonds erweitert worden und es werde gemäß SRC Research nun alle 2 Jahre die Investitionszusage gegenüber den Investoren bestätigt. Dadurch könne den Mittelständlern bei einer Zusammenarbeit mit dem Fonds mehr langfristige Planungssicherheit gegeben werden. Darüber hinaus dürfe der ECF Fonds nun auch in kleinere Buy-Outs investieren, was das Spektrum der Investitionsmöglichkeiten am unteren Ende der Bandbreite erhöhe.

Mit der erfolgreichen Auflage des DBAG Fonds VII sei eine höhere Basis für künftige Managementeinnahmen gesichert und die Co-Investitionszusagen für diesen Fonds seien um 50 Prozent auf 200 Mio. Euro erhöht worden. Die Gesellschaft drehe also künftig ein größeres Rad und habe mehr Schwungmasse, um am Erfolg des deutschen Mittelstands zu partizipieren. Daran würden auch die Aktionäre über eine attraktive Dividendenrendite beteiligt, die gemäß SRC Research derzeit fast 4 Prozent betrage.

Nach der DCF-Methode schätzt SRC Research den Fair Value je Aktie auf 38 Euro, was auch dem Kursziel entspreche. Somit werde die Coverage für die Aktie der DBAG mit einem positiven „Accumulate“ Rating eröffnet.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

