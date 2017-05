Deutsche Beteiligungs Kaufen (SRC Research GmbH)

Die Deutsche Beteiligungs AG habe nach Einschätzung von SRC Research mit dem Verkauf der Beteiligung an Formel D ein erfolgreiches Engagement beendet und einen hohen Gewinn erzielt. Damit dürften die bisherigen Gewinn- und Dividendenerwartungen der Analysten übertroffen werden, weswegen das Researchhaus sein Kursziel für die Aktie der DBAG angehoben hat.

Die Deutsche Beteiligungs AG habe am vergangenen Freitag die Veräußerung der Beteiligung an Formel D, einem Dienstleister für Fahrzeughersteller und -zulieferer, bekannt gegeben. Das Unternehmen sei zum 5,5-fachen des ursprünglichen Kaufpreises an die 3i Group plc, eine Investmentgesellschaft mit den Kernmärkten Nordeuropa und Nordamerika, veräußert worden, wobei bezüglich des genauen Preises nach Aussage der Analysten Stillschweigen vereinbart worden sei. Während der vierjährigen Haltedauer von Formel D seien alle vor dem Kauf gesteckten Ziele, wie z.B. die Neukundengewinnung, die Entwicklung von neuen Dienstleistungen, die Internationalisierung und die Nachfolgeregelung erfolgreich umgesetzt worden. Die hervorragende Entwicklung des Unternehmens seit dem Einstieg der DBAG werde auch durch die Umsatzsteigerung von jährlich 20 Prozent sowie durch die Verdreifachung der Mitarbeiterzahl wiedergespiegelt.

Der Veräußerungspreis der Transaktion liege nach Darstellung von SRC Research über den Wertansätzen des IFRS-Abschlusses der DBAG zum 31. März, wodurch die Transaktion zu einem Ergebnisbeitrag von rund 10 Mio. Euro führe. Nach der Anhebung der Ergebnisprognose am 2. Mai erhöhe dieser Ergebnisbeitrag nochmals das zu erwartende Konzernergebnis. Infolgedessen habe SRC Research die GuV-Prognose erhöht und gehe nun für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 von einem Konzernergebnis im Bereich von 64 Mio. Euro bis 68 Mio. Euro aus. Außerdem sei nach Aussage der Analysten zu erwarten, dass die Dividende für 2016/17 ebenfalls angehoben werde. SRC Research schätzt, dass eine Ausschüttung in Höhe von 1,30 Euro je Aktie (nach 1,20 Euro für das Vorjahr) angestrebt werde, womit die bisherige Schätzung bereits ein Jahr früher erreicht würde.

Aufgrund dessen und des sehr positiven News Flows der letzten Wochen sei das Kursziel noch einmal von 40 Euro auf 42 Euro erhöht worden. Das Rating „Accumulate“ werde beibehalten.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.de/pdf/DBAG_15Mai2017.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.