Deutsche Börse Outperform (Robert W. Baird & Co. Incorporated)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nun die vom Marktbetreiber bereits veröffentlichten Handelsstatistiken für das erste Quartal in seine Schätzungen eingearbeitet, schrieb Analyst Peter Lenardos in einer Studie vom Freitag. Entsprechend habe er seine Ergebnisschätzung (EPS) für den Jahresauftakt etwas angehoben und ebenfalls auch seine EPS-Prognosen für die Jahre bis 2019. Es gebe zwar Herausforderungen für die Deutsche Börse, aber die Vorteile überwögen./ck/la



