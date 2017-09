HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einer Investorenveranstaltung mit Konzernchef Timotheus Höttges auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,80 Euro belassen. Seine Einschätzung sei bestätigt worden, dass die Telekom eine der interessanten Geschichten im europäischen Sektor biete, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer Studie vom Freitag. Der deutsche Heimatmarkt sei stabil, international sei der Konzern breit aufgestellt und in dieser Hinsicht auch besser als die Konkurrenz. Zudem biete der mögliche Deal der Tochter T-Mobile US mit Sprint Potenzial./mis/ajx



Datum der Analyse: 29.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.