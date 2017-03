Deutsche Telekom Neutral (equinet AG)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Deutsche Telekom angesichts eines Medienberichts über einen von Amazon geplantes Angebot eigener Mobilfunkprodukte in Deutschland auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Markteintritte von schlagkräftigen Unternehmen wie Amazon hätten auf längere Sicht das Zeug dazu, um bestehende Geschäftsmodelle in der Mobilfunkbranche auf den Prüfstand zu stellen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Freitag./tih/zb



