NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 14,30 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Ulrich Rathe glich sein Kursziel für die T-Aktie in einer am Dienstag vorliegenden Studie dem Bewertungsniveau anderer Telekomaktien an. Auf der letzten Meile geht der Experte von einem eher verhaltenen Glasfaserausbau in Deutschland aus. Details dazu dürften Anfang 2018 genannt werden. Öffentlicher Druck könnte aber auch zu höheren Investitionen führen, die dann eine Belastung für die Aktie wären./ag/tih



Datum der Analyse: 19.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.