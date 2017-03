Deutsche Telekom buy (HSBC)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Am deutschen Heimatmarkt habe die Telekom im vierten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Freitag. Schwächen habe sie aber in Europa und in der Sparte T-Systems gezeigt. Der Ausblick bestätige, dass sich der Zufluss an freien Barmitteln beschleunigen werde./tih/la



