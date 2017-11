HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Deutsche Telekom nach den beendeten Fusionsgesprächen zwischen dem Tochterunternehmen T-Mobile US und dem US-Konzern Sprint auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Gemeinsam hätten T-Mobile US und Sprint einen schlagkräftigen Angreifer gegen die Marktführer AT&T und Verizon formen können, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Montag. T-Mobile US bleibe vorerst aber die Wachstumslokomotive der Deutschen Telekom. Die erfolgreiche strategische Positionierung sorge dafür, dass für die Bonner kein unbedingt notwendiger Handlungsdruck hinsichtlich einer Fusion bestehe./ajx/ck



Datum der Analyse: 06.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.