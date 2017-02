EVOTEC Halten (DZ BANK)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evotec von 8,00 auf 7,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die weitere Beteiligung von Novo A/S als strategischer, langfristig orientierter Aktionär sei positiv, schrieb Analyst Heinz Müller in einer Studie vom Freitag. Da die dänische Holding großteils Beteiligungen im Life-Science-Sektor habe, unterstreiche dies die hohe Reputation, die Evotec in diesem Sektor genießt. Der Mittelzufluss biete dem Biotech-Unternehmen zudem die Möglichkeit, geeignete Zukäufe und Allianzen kurzfristig zu realisieren. Allerdings führe die nun höhere Anzahl an Aktien zu einer Verwässerung des fairen Aktienwertes./ck/la



